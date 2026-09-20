Посольство Украины поздравило Азербайджан с 20 сентября – Днем государственного суверенитета.

«От всего сердца поздравляем Азербайджан с этим важным государственным праздником! Пусть Азербайджан и впредь укрепляет свою государственность, развивается и процветает, а его народ живет в мире, единстве и благополучии», – говорится в публикации диппредставительства в Facebook.

В посольстве подчеркнули, что Украина и Азербайджан во все времена поддерживали и поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга.