Посольство Украины поздравило Азербайджан с 20 сентября – Днем государственного суверенитета.
«От всего сердца поздравляем Азербайджан с этим важным государственным праздником! Пусть Азербайджан и впредь укрепляет свою государственность, развивается и процветает, а его народ живет в мире, единстве и благополучии», – говорится в публикации диппредставительства в Facebook.
В посольстве подчеркнули, что Украина и Азербайджан во все времена поддерживали и поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга.
«Наши страны последовательно развивают дружественные связи и взаимовыгодное стратегическое партнерство. И мы искренне благодарны руководству и народу Азербайджана за солидарность и поддержку Украины. Мира, благополучия и процветания, Азербайджанская Республика! С Днем государственного суверенитета!», – говорится в сообщении.