Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал катастрофой результат возглавляемого им Христианско-демократического союза (ХДС) на земельных выборах в Мекленбурге – Передней Померании, где партия едва преодолевает проходной барьер.

«Мы не можем приукрашивать результат в Мекленбурге – Передней Померании: это катастрофа», – сказал Мерц журналистам на пресс-конференции в Берлине.

По словам канцлера, больше нельзя возвращаться «в старые добрые времена».

При этом Мерц заявил, что намерен сохранить посты председателя ХДС и канцлера Германии.

«Я хочу продвинуть вперед нашу страну… То, что сейчас нужно делать, требует твердости, стойкости и терпения. Я привнесу это как председатель ХДС и прежде всего как канцлер нашей страны», – сказал он.

Ранее сообщалось, что ХДС набирает около 5,5% голосов на земельных выборах в Мекленбурге – Передней Померании. Это худший результат партии за всю историю ее участия в выборах в этой федеральной земле.