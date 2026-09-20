Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с гибелью людей в результате теракта в провинции Хайбер-Пахтунхва. Соответствующая публикация размещена на странице МИД в социальной сети X.

«Решительно осуждаем террористическую атаку, направленную против комплекса мечети и полицейского участка в городе Кохат провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане. С глубокой скорбью выражаем соболезнования правительству Пакистана и братскому пакистанскому народу, а также семьям и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Азербайджан солидарен с Пакистаном в борьбе против всех проявлений терроризма, добавили в МИД.

Напомним, что в результате теракта в городе Кохат на северо-западе Пакистана погиб по меньшей мере 31 человек. Террорист-смертник устроил взрыв рядом с мечетью на территории комплекса Police Lines в провинции Хайбер-Пахтунхва. В ходе перестрелки правоохранители ликвидировали шесть нападавших.