Посольство Турции в Баку поздравило Азербайджан с 20 Сентября — Днем государственного суверенитета, почтив память погибших за суверенитет и территориальную целостность страны.
«Поздравляем братский Азербайджан с 20 Сентября – Днем государственного суверенитета. С благодарностью чтим память всех наших братьев, отдавших свои жизни за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, желаем от Всевышнего исцеления всех гази», – говорится в публикации, размещенной на странице диппредставительства в соцсети X.
Kardeş Azerbaycan’ı, 20 Eylül Devlet Egemenliği Günü münasebetiyle kutluyoruz.
Azerbaycan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğü uğrunda canlarını feda eden tüm kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilere Allah’tan şifa diliyoruz.
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Qardaş Azərbaycanı 20 Sentyabr – Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə təbrik edirik.
Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş bütün qardaşlarımızı rəhmətlə yad edir, qazilərə Allahdan şəfa diləyirik.
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— Türkiye in Azerbaijan (@TC_BakuBE) September 20, 2026