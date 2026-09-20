Италия готова задействовать военные корабли для обеспечения прохода судов через Баб-эль-Мандебский пролив, в том числе действуя самостоятельно в случае затягивания решения на уровне ЕС, заявил министр обороны страны Гвидо Крозетто.

«Поскольку наш флот способен гарантировать проход через пролив Баб-эль-Мандеб, а наши разведывательные службы способны предоставлять информацию и делиться ею с вооруженными силами, мы, вероятно, предпримем шаги, чтобы итальянские суда могли проходить и начали проходить без ожидания, пока европейская бюрократия усложнит ситуацию и затянет все процессы», – заявил Крозетто.

По данным Corriere della Sera, Италия готова направить в район до четырех военных кораблей, включая фрегаты, для обеспечения безопасности судоходства в Красном море. По оценке итальянского правительства, такого количества кораблей достаточно для защиты примерно 20-километрового участка, который йеменское движение «Ансар Аллах» может попытаться заблокировать.

Крозетто в письме верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас подчеркнул необходимость «принятия эффективных и своевременных решений» для предотвращения угрозы нарушения морского маршрута.

Как отмечает Corriere della Sera, Рим готов действовать самостоятельно, если другие крупные участники обновленной европейской миссии Aspides не подключатся к обеспечению безопасности судоходства. Итальянские корабли при этом могут сопровождать не только суда своей страны, но и торговые суда других европейских государств, а часть расходов Италия рассчитывает разделить с партнерами по ЕС.

По данным газеты, вопрос отправки кораблей уже перешел для итальянского правительства в оперативную фазу.