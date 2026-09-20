Два года назад, 19 сентября 2024 года, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о том, что отныне 20 сентября считается Днем государственного суверенитета Азербайджанской Республики. Данный документ подвел итог исторического пути, который наша страна прошла от трагедии оккупации до полного восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета.

В течение всего длительного периода, а трагедия длилась почти тридцать лет, мы увидели две Карабахские войны, разрушенные города и села, сотни тысяч вынужденных переселенцев, геноцид в Ходжалы, этнические чистки и безрезультатные международные переговоры без реального давления на страну-оккупанта. Несмотря на все это, весь мир увидел историю народа и государства, которые не отказались от своей цели, а она состояла в полном восстановлении суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, и шаг за шагом создавали условия для ее достижения.

Именно поэтому исторический успех Азербайджана в реализации поставленной задачи необходимо рассматривать не как отдельную военную операцию, а как закономерный результат государственной стратегии, формировавшейся годами. Автором данной стратегии является президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом важно помнить, оценивая итоги 44-дневной войны 2020 года и однодневной антитеррористической операции 2023 года.

Да, победа армии всегда измеряется военными результатами. Но за каждой крупной победой государства стоит гораздо более длинный процесс. Армия не становится сильной, боеспособной за одну ночь. Экономика не превращается в ресурсную базу государства за несколько месяцев или даже лет. Дипломатические позиции не формируются в сжатые сроки и по желанию какой-то страны. Все это требует времени, политической воли, последовательности и, самое главное, понимания конечной цели. Именно этим и отличается стратегия от ситуативной политики.

И Азербайджан начал системно усиливаться именно в рамках той стратегии, что в итоге привела нас к победе. Развивалась экономика, росли государственные возможности, модернизировалась армия, создавалась современная военная инфраструктура, расширялось военно-техническое сотрудничество. Параллельно велась дипломатическая работа – Азербайджан последовательно отстаивал на международных площадках принцип своей территориальной целостности.

Все это – невероятно сложная работа. Мы помним и никогда не забудем того, что почти тридцать лет международное сообщество говорило о необходимости мирного урегулирования Карабахского конфликта, но все это были общие разговоры без оказания реального давления на Армению. Была создана Минская группа ОБСЕ, сопредседателями которой стали Россия, США и Франция, дипломаты которой также не дали главного результата – справедливого урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

В целом принимались резолюции международных организаций, звучали заявления, проводились переговоры, но наши земли продолжали оставаться под армянской оккупацией. И именно здесь проявилась еще одна сторона стратегии президента Ильхама Алиева – терпение. Азербайджан продолжал переговоры, продолжал дипломатическую работу, укреплял государство и одновременно готовился к тому моменту, когда дипломатические возможности перестанут быть достаточными.

Этот момент наступил осенью 2020 года. 44-дневная Отечественная война стала переломным событием не только в истории Азербайджана, но и во всей системе отношений на Южном Кавказе. Азербайджанская армия освободила значительную часть оккупированных территорий, а 10 ноября 2020 года было подписано трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, Армении и России. Оно предусматривало, в частности, вывод армянских вооруженных сил с оставшихся в зоне конфликта азербайджанских территорий.

После 44-дневной войны казалось, что до окончательного решения осталось совсем немного. И именно здесь стратегическая выдержка вновь стала необходимой. Потому что вместо полного выполнения достигнутых договоренностей со стороны Армении последовали новые провокации, укрепление военной инфраструктуры карабахской хунты, минная деятельность в Карабахском экономическом регионе и попытки сохранить существовавшую сепаратистскую систему.

Азербайджан вновь оказался перед выбором: бесконечно ждать справедливости или окончательно восстановить государственный порядок на своей территории. И 19 сентября 2023 года этот выбор был сделан. После очередных провокаций и гибели людей в результате подрывов на минах Баку начал локальные антитеррористические мероприятия. Официально были обозначены конкретные цели: предотвращение широкомасштабных провокаций, разоружение и вывод остатков армянских вооруженных формирований, нейтрализация их военной инфраструктуры и восстановление конституционного строя Азербайджана.

И произошло то, что сегодня уже стало частью истории. Антитеррористическая операция завершилась менее чем за сутки. Уже 20 сентября 2023 года было достигнуто прекращение огня, а вооруженные формирования должны были сложить оружие, покинуть боевые позиции и пройти полное разоружение. После этого сепаратистская структура прекратила существование. Азербайджанский триколор был поднят в Ханкенди и на всех освобожденных территориях нашей страны.

Это событие стало последним звеном цепи многих важнейших событий. Сначала было общее, всестороннее государственное строительство. Затем – усиленное экономическое укрепление нашего государства. После этого – создание современной армии, способной выполнять любые поставленные перед ней цели. Параллельно велась тяжелая, кропотливая дипломатическая борьба. После чего и в результате чего имела место победа в 44-дневной войне. И наконец – произошло восстановление полного государственного контроля над Карабахским экономическим районом. Так выглядит стратегия величайшей, исторической победы, автором которой является президент Азербайджана Ильхам Алиев.