Удары российских баллистических ракет по трем крупнейшим металлургическим предприятиям Украины остановили их работу и поставили под угрозу сталелитейную отрасль страны, пишет Financial Times.

В начале сентября российские войска атаковали три крупнейших из остававшихся в Украине металлургических предприятий, расположенных в Запорожской и Днепропетровской областях. В результате ударов погибли 17 рабочих.

Два из трех предприятий принадлежат металлургической и горнодобывающей компании Metinvest. Глава офиса ее генерального директора Александр Водовиз заявил Financial Times, что после атак у Украины больше нет сталелитейной промышленности. Удары пришлись по доменным печам предприятий Metinvest, а также по заводу ArcelorMittal в Кривом Роге.

«Они знали все об этих предприятиях, они точно знали, куда наносить удар», – указал Водовиз.

В Metinvest и ArcelorMittal заявили, что их предприятия, которые в совокупности обеспечивали около 90% производства стали в Украине, теперь простаивают. На них работают более 15 тыс. человек.

По словам Водовиза, остановка заводов может серьезно повлиять на другие отрасли экономики и привести к значительному сокращению налоговых поступлений.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий ранее заявлял, что из-за российских атак, затронувших также железнодорожную инфраструктуру, торговые центры, склады и распределительные центры, страна может потерять $1,5 млрд налоговых поступлений. При этом Киев сталкивается с дефицитом оборонного бюджета в $27 млрд.

Еще около 1,5% ВВП, согласно оценке украинского правительства, страна теряет из-за российской блокады портов на Черном море.