Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил журналист Fox News Трей Йингст со ссылкой на слова американского президента.

«Он сказал, что, вероятно, будет открыт к этому (ко встрече с Пезешкианом)», – заявил журналист в эфире телеканала.

Запись опубликована на странице Fox News в соцсети X.

По словам Йингста, Трамп также сообщил, что находится «в процессе принятия решений» и что в ближайшее время в отношении Ирана могут произойти «очень важные события».

«Его опции: уничтожить Иран, уничтожить его экономику или же – заключить сделку», – процитировал журналист слова американского лидера.

Общие прения 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН пройдут в Нью-Йорке с 22 по 26 сентября и завершатся 28 сентября.