Левая партия лидирует на выборах в Палату депутатов Берлина, тогда как «Альтернатива для Германии» (АдГ) выходит на первое место в Мекленбурге – Передней Померании. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, опубликованные телеканалом ARD.

Левая партия получает около 24,5% голосов. Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Фридриха Мерца набирает около 20%, АдГ – 16%, «Зеленые» – 15%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – 12%. Партия BSW («Союз Сары Вагенкнехт») получает около 5% и балансирует на грани прохождения в Палату депутатов.

В Мекленбурге – Передней Померании лидирует АдГ с примерно 37% голосов. СДПГ получает около 35,5%, Левая партия – 7,5%. ХДС Мерца набирает около 5,5% – это худший результат партии за всю историю ее участия в земельных выборах в этой федеральной земле. Такой же результат показывают «Зеленые». BSW с примерно 5% также находится на грани прохождения в ландтаг.