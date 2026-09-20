В Турции началось серийное производство первого национального высокоскоростного поезда, сообщил министр транспорта и инфраструктуры страны Абдулкадир Уралоглу.

«Пока испытания нашего первого состава успешно продолжаются, мы начали производство второго состава национального высокоскоростного поезда. Таким образом, мы перешли к серийному производству национального высокоскоростного поезда», – заявил Уралоглу.

По его словам, Турция планирует произвести семь составов в 2027 году и еще семь в 2028 году – всего 14 национальных скоростных поездов.

Первый состав рассчитан на эксплуатационную скорость 225 км/ч. В ходе испытаний он уже достиг скорости 250 км/ч.

Уралоглу отметил, что поезд состоит из восьми вагонов и рассчитан на 577 пассажиров. Состав разработан компанией TÜRASAŞ с использованием национальных инженерных возможностей, а системы управления поездом и тяговая система созданы при сотрудничестве с ASELSAN.

По словам министра, строительство первого в Турции завода по производству высокоскоростных поездов в Сакарье выполнено примерно на 90%. После завершения работ производство, сборка и испытания составов будут проходить на одном предприятии, а его мощность составит один высокоскоростной поезд в месяц.

