В Азербайджане отмечают День государственного суверенитета.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение 19 сентября 2024 года, согласно которому ежегодно 20 сентября в Азербайджане отмечается как День государственного суверенитета.

19 сентября 2023 года была начата антитеррористическая операция с целью пресечения широкомасштабных провокаций, совершаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, разоружения и вывода остатков вооруженных сил Армении с наших земель, восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики на этих территориях. В результате операции, продлившейся всего 23 часа и завершившейся 20 сентября, доблестная Азербайджанская армия с высоким профессионализмом выполнила все поставленные перед ней задачи. Таким образом, в результате очередной блестящей Победы суверенитет Азербайджана был полностью восстановлен.