Российские войска за неделю применили по Украине более 2000 ударных дронов, около 1700 авиабомб и 19 ракет различных типов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Только за эту неделю РФ выпустила против нас более 2000 ударных дронов, из них большинство – реактивные, 1700 авиабомб и 19 ракет различных типов. Украина постоянно ищет и находит способы защищаться и отвечать на эти удары, направленные против жизни», – заявил Зеленский.

По его словам, в результате атак есть погибшие и раненые. Он напомнил, что накануне в Херсонской области российский дрон попал в мужской монастырь, в результате чего один священнослужитель погиб, еще четверо получили ранения.

Также были нанесены удары по критической и гражданской инфраструктуре в Харьковской, Сумской и Одесской областях. В Днепропетровской и Запорожской областях зафиксированы попадания по жилым домам. Под ударами с вечера также находились Винницкая, Киевская, Житомирская и Черкасская области.

Зеленский подчеркнул важность того, чтобы и партнеры Украины искали и находили способы «заставить Россию почувствовать свою войну».