В Фонде тюркской культуры и наследия в рамках XVIII Международного музыкального фестиваля Узеир Гаджибейли состоялось открытие Первого Съезда композиторов тюркского мира. В форуме приняли участие представители ведущих музыкальных структур Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Туркменистана и Венгрии.

Выступая на открытии мероприятия, президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова отметила, что съезд имеет особое значение для музыкального сообщества тюркского мира, передает Азертадж.

Она подчеркнула, что в соответствии с миссией Фонда инициатива проведения широкомасштабного съезда композиторов тюркского мира впервые была выдвинута совместно с Министерством культуры Азербайджанской Республики, Союзом композиторов Азербайджана и Национальной консерваторией Азербайджана.

«Цель новой международной профессиональной платформы – объединить композиторов, музыковедов, исполнителей, музыкальные образовательные учреждения и ведущие музыкальные организации стран тюркского мира и способствовать развитию профессионального сотрудничества между ними. Особенно знаменательно, что этот исторический шаг предпринимается в рамках XVIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли», — подчеркнула Актоты Раимкулова.

В рамках съезда был учрежден Союз композиторов тюркского мира (Turkic Union of Composers, TUC), и подписана Бакинская декларация о создании Союза.

В завершении мероприятия участникам были вручены членские удостоверения и сертификаты.

Главной целью создания Союза композиторов тюркского мира является объединение творческого потенциала тюркского мира, укрепление профессионального сотрудничества между композиторами и музыкальными организациями, поддержка современных композиторских школ, содействие созданию новых произведений, а также продвижение музыки тюркских народов на престижных международных сценах.