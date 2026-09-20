В Баку вечером 21 сентября ожидаются кратковременные дожди, а в ряде горных и предгорных районов Азербайджана синоптики прогнозируют грозы и град. Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

В столице и на Абшеронском полуострове днем сохранится переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Однако к вечеру в пригородах Баку возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха в Баку ночью составит 20-23 градуса, днем воздух прогреется до 26-30 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 763 до 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-75%, днем – 50-60%.

В регионах страны в целом ожидается погода без осадков, однако ночью и утром в отдельных горных и предгорных районах пройдут дожди. Местами осадки будут сильными, с грозами и градом. В горных районах ночью и утром прогнозируется туман, ветер будет восточным.

В регионах температура воздуха ночью составит 18-22 градуса, днем – 29-33 градуса тепла. В горах ночью ожидается 10-15 градусов, днем – 18-23 градуса тепла.