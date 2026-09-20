Партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму с 57,54% голосов после обработки 13,88% протоколов, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Это по федеральному партийному списку. «Единая Россия» – 3 млн 889 тыс. 584 голоса – это, подчеркиваю, 13,88% обработанных протоколов, что составляет 57,54%», – сказала Памфилова, подводя предварительные итоги голосования вечером.

По ее словам, второе место занимает КПРФ с 13,67% голосов, третье – ЛДПР (9,27%), четвертое – «Новые люди» (7,96%), пятое – «Справедливая Россия» (5,16%).

За «Партию пенсионеров» проголосовали 1,96% избирателей, за «Зеленых» – 0,94%, «Коммунистов России» поддержали 0,89% проголосовавших, «Родину» – 0,62%, «Партию прямой демократии» – 0,34%.