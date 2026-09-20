Юристка турецкого происхождения Элиф Эральп может стать следующим мэром Берлина после того, как «Левая партия» заняла первое место на выборах в Палату депутатов с 24,5% голосов. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, опубликованные телеканалом ARD.

Эральп, которой 45 лет, родилась в Мюнхене в 1980 году, вскоре после того, как ее родители бежали из Турции после военного переворота. Она состоит в «Левой партии» с 2017 года, а с 2021 года является депутатом Палаты депутатов Берлина.

Главной темой ее предвыборной кампании стали высокие цены на жилье и аренду. Эральп выступает за усиление контроля за арендными ставками, создание специального ведомства по борьбе с завышенными ценами и расширение строительства социального жилья.

Кампания Эральп вызвала сравнения с предвыборной кампанией Зохрана Мамдани в Нью-Йорке. Как и американский политик, она делает акцент на доступном жилье, социальной справедливости и политическом представительстве мигрантов. Немецкие СМИ уже называют Эральп «берлинским Мамдани».

При этом победа «Левых» на выборах еще не означает автоматического назначения Эральп мэром. Для формирования правительства партии потребуется договориться о коалиции с другими политическими силами.

Напомним, что в новой Палате депутатов «Левые» получают 24,5% голосов, Христианско-демократический союз (ХДС) – около 20%, «Альтернатива для Германии» – 16%, «Зеленые» – 15%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – 12%. BSW («Союз Сары Вагенкнехт») набирает около 5% и балансирует на грани прохождения в парламент.