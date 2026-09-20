Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которого стороны договорились встретиться в Нью-Йорке.

«Только что разговаривали с президентом Трампом. Важный разговор, и многое успели обсудить. Договорились о встрече в Нью-Йорке, и эта встреча может многое изменить. Дипломатическая динамика есть», – сообщил украинский лидер в соцсетях.

Зеленский также поблагодарил Трампа за визит в Киев спецпосланников США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

«Мы подробно обсудили существенные детали, и ребята увидели ситуацию в Украине», – указал президент Украины.

По словам Зеленского, стороны также обсудили возможные меры по деэскалации и вопросы безопасности, включая энергетическую и продовольственную безопасность, а также защиту жизни людей.