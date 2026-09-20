Сенатор-демократ Джин Шахин заблокировала продвижение сделки на $2,8 млрд по продаже Израилю американских вооружений, опасаясь их возможного использования против мирного населения в Газе, сообщает The Hill.

По данным издания, занимающая высокий пост в комитете Сената по международным отношениям Шахин приостановила согласование поставок на фоне разногласий с правительством премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Демократы считают, что израильские власти не предприняли достаточных мер для решения проблем, связанных с гибелью мирных жителей в Газе, ударами по Сирии и ростом насилия со стороны израильских поселенцев на оккупированном Западном берегу.

Предполагаемая сделка включает 40 тыс. авиабомб массой около одной тонны каждая. Противники поставок опасаются, что их применение может привести к новым массовым жертвам среди мирного населения Газы.

Шахин воспользовалась предусмотренным процедурой согласования крупных оружейных сделок механизмом, который позволяет высокопоставленным членам профильных комитетов Конгресса приостанавливать их продвижение.

The Hill отмечает, что передача этих вооружений Израилю ранее была приостановлена администрацией президента США Джо Байдена.