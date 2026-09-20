Председатель КНР Си Цзиньпин почувствовал недомогание во время саммита БРИКС в Нью-Дели и пропустил часть мероприятий, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, 12 сентября Си Цзиньпин в последний момент отказался от участия в официальном ужине, организованном в рамках саммита, хотя ранее принял приглашение премьер-министра Индии Нарендры Моди. Вместо него на мероприятии присутствовал министр иностранных дел Китая Ван И, который, в частности, встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Как отмечает газета, отсутствие китайского лидера вновь вызвало обсуждение его состояния здоровья и возможного преемника за несколько дней до запланированного визита в США.

При этом WSJ подчеркивает, что никаких подтверждений слухов о тяжелой болезни, инсульте или потере сознания Си Цзиньпина нет. Министерство иностранных дел Индии назвало подобные утверждения «фейковыми», а агентство Press Trust of India сообщало, что председатель КНР вернулся в гостиницу, чтобы отдохнуть.

По словам источников издания, самочувствие китайского лидера действительно было не лучшим, однако поездка в Вашингтон, где ожидаются его переговоры с президентом США Дональдом Трампом, по-прежнему остается в силе.

Газета также отмечает, что нынешний визит Си Цзиньпина в Индию стал первым за семь лет и прошел на фоне постепенного потепления отношений между Пекином и Нью-Дели.