В результате крушения пассажирского судна у берегов Кирении на севере Кипра шесть человек погибли, 172 спасены. Об этом сообщил премьер-министр ТРСК Унал Устель.

«В результате происшествия с судном, на борту которого находилось 267 человек, спасены 172 человека, шесть человек погибли, поисково-спасательные операции продолжаются», – приводит слова Устеля телеканал TRT Haber.

Согласно сообщению МВД Турции, Анкара направила шесть кораблей ВМС, пять катеров и два вертолета береговой охраны для участия в поисково-спасательной операции после крушения судна.

15:36 У берегов Северного Кипра затонуло пассажирское судно, на борту которого находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа, сообщает турецкий телеканал NTV.

По предварительным данным, судно следовало по маршруту Кирения – Мерсин. Вскоре после выхода из порта оно оказалось примерно в 4 милях (6,44 км) от побережья Кирении, начало крениться и затем быстро затонуло.

Судно принадлежало частной компании – на его борту находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа.

К спасательной операции привлечены вертолет и четыре катера Береговой охраны Турецкой Республики Северного Кипра. Кроме того, помощь оказывают частные катера, находившиеся в районе побережья.

Мэр Кирении Мурат Шенкул сообщил, что спасены 160 человек, которых в настоящее время доставляют в порт.