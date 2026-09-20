Иранские военные заявили, что располагают информацией о подготовке США к возобновлению военных действий против Исламской Республики. Об этом сообщил центральный штаб «Хатам аль-Анбия» Вооруженных сил Ирана.

«Согласно полученной информации, США, стремясь прикрыть свои поражения и добиться мнимых успехов в войне, которая была начата с опорой на ложь и инсценировки сионистов (Израиль) и продолжается путем обмана и уловок, вновь решили, получив зеленый свет от некоторых стран региона, возобновить боевые действия против Ирана», – говорится в заявлении.

В Тегеране также предупредили, что государства, которые поддержат новую агрессию США, больше не смогут «рассчитывать на сдержанность или благородство со стороны Вооруженных сил Исламской Республики Иран».