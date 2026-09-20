Швейцарский журналист и издатель Die Weltwoche Роджер Кёппель назвал нынешнюю ситуацию в Европе самым опасным историческим моментом со времен Второй мировой войны и предупредил о риске дальнейшей эскалации конфликта вокруг Украины.

«Это чистое безумие», – заявил Кёппель.

По его словам, Европа не готова к нынешней ситуации ни финансово, ни в военном, ни в психологическом отношении, однако движется к войне, которую не способна вести.

Кёппель также раскритиковал позицию ЕС в отношении России. По его словам, европейские страны не хотят даже изучать российскую точку зрения.

«Это гигантский полет вслепую – к войне, в пропасть», – указал журналист.

Он рассказал и о разговоре с крупным международным промышленником в России. По словам журналиста, тот перед летними каникулами готовился к полномасштабной войне в Европе в течение шести-семи месяцев или несколько позднее.

При этом Кёппель считает особенно опасным сочетание нескольких факторов: Запад продолжает поддерживать Украину, Киев идет на дальнейшую эскалацию, а Россия отвечает на эти действия. При этом обе стороны убеждены в собственной правоте. Журналист призвал отказаться от дальнейшей эскалации и искать пути к миру.