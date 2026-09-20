20 сентября отмечается День городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере.

Эта знаменательная дата отмечается на основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 18 сентября 2024 года.

Эта дата связана с разоружением и выводом остатков армянских вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований с азербайджанской территории в результате локальной антитеррористической операции, проведенной Вооруженными силами Азербайджана 19-20 сентября 2023 года.

15 октября 2023 года президент Ильхам Алиев посетил город Ханкенди, Ходжавендский, Шушинский, Ходжалинский, Агдеринский районы, побывал в крепости Аскеран и поднял в этих населенных пунктах флаг Азербайджана.