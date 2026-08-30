В поселке Башмаково Пензенской области жители организовали добровольные уличные патрули на фоне ужесточения кампании по набору контрактников, сообщает «Радио Свобода».

По словам местных жителей, мужчин якобы хватают на улицах, угрожают им, вводят в заблуждение и оказывают давление, вынуждая подписывать контракты с Минобороны. В одном из случаев мужчину, косившего траву, увезли на автомобиле. Его сестра смогла перехватить машину и забрать брата. Независимого подтверждения этим заявлениям нет.

К патрулям присоединились около 250 жителей. Они координируют действия через интернет и посменно дежурят на улицах круглосуточно. По их словам, таким образом уже удалось предотвратить отправку как минимум пяти-шести человек.

«Мы делаем это от отчаяния, потому что другого выхода у нас просто нет. Люди встают на защиту своих основных прав и свобод», — заявил местный блогер, создавший отдельную онлайн-группу для помощи мужчинам, которых склоняют к подписанию контрактов.

По данным приведенного изданием Центра стратегических и международных исследований (CSIS), с начала полномасштабного вторжения российские войска могли потерять убитыми и ранеными около 1,4 млн человек, в том числе до 450 тыс. погибшими.