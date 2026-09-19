Президент США Дональд Трамп заявил, что Дания отдала США контроль над Гренландией в вопросах безопасности. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

«По моему указанию мы работали с представителями Дании и Гренландии, чтобы гарантировать, что Соединенные Штаты НАВСЕГДА будут иметь полную возможность делать необходимое в Гренландии, чтобы обеспечивать и защищать безопасность Гренландии и Соединенных Штатов Америки», — написал глава Белого дома.

По его словам, США планируют разместить на острове крупный воинский контингент.