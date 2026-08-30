Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время визита в Москву предложил российской стороне организовать трехстороннюю встречу президентов США Дональда Трампа, России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского, сообщает Axios со ссылкой на два источника.

По информации портала, во вторник Рэтклифф провел переговоры с директором СВР Сергеем Нарышкиным и главой ФСБ Александром Бортниковым. Среди тем обсуждения была возможность возобновления переговорного процесса между Москвой и Киевом.

В пятницу американская сторона ознакомила Зеленского с итогами визита и инициативой о проведении саммита. Как утверждает издание, ранее украинский президент поддерживал идею такой встречи, тогда как Путин выступал против нее. Рэтклифф также обсуждал возможность возобновления мирного диалога.

Вместе с тем в Киеве не исключают нового витка эскалации. Замглавы офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что украинская разведка получила сведения о подготовке российскими военными сценариев наступления на севере страны.

Согласно Axios, глава ЦРУ также предупредил Россию о недопустимости нападения на страны НАТО, в том числе Литву, Латвию и Эстонию.

Переговоры между Москвой и Киевом при посредничестве США были прерваны в феврале. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов допустил, что они могут возобновиться уже в сентябре.