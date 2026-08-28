Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран допускает возвращение к переговорному процессу с США, однако для этого Вашингтону необходимо отказаться от политики давления.

«Вернуть дипломатию в конструктивное русло вполне реально. Для этого США должны осознать один простой факт: давление не работает», — написал Арагчи в соцсети X.

По его словам, американская администрация должна вести диалог с Ираном на основе уважения, признавать права страны и выполнять взятые на себя обязательства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в настоящее время не заинтересован в проведении консультаций и встреч с иранскими властями.