В Тбилиси более 100 воспитанников детских садов нуждались в госпитализации из-за симптомов отравления.

Как сообщает АПА, об этом заявил журналистам министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе.

По его словам, ни у одного из детей не было риска ухудшения состояния. Министр подчеркнул, что причины отравления будут установлены по результатам расследования.

Отметим, массовое отравление произошло в 20 детских садах Тбилиси. Предполагается, что причиной интоксикации стала бактериальная инфекция, источником которой могли быть продукты питания, поступившие в детские сады. По факту Следственная служба Министерства финансов Грузии проводит расследование по статье о производстве и реализации пищевых продуктов, представляющих угрозу жизни и здоровью человека.