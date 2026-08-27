Узбекистан и Азербайджан обсуждают запуск совместного производства нефтепродуктов для узбекского рынка, а также организацию долгосрочных поставок нефти и готового топлива, сообщили «Газете.uz» в Министерстве энергетики Узбекистана.

На фоне увеличения внутреннего спроса Узбекистан намерен расширить круг поставщиков автомобильного и дизельного топлива, авиационного керосина и других нефтепродуктов, отметили в ведомстве.

Одним из вариантов сотрудничества с Азербайджаном рассматривается совместный выпуск автомобильного и авиационного топлива с использованием нефтеперерабатывающих мощностей обеих стран.

Министр энергетики Шерзод Ходжаев в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил, что Баку предложено рассмотреть несколько форматов такого взаимодействия.

«Одно из предложений, прозвучавших сегодня, – совместно с Азербайджаном производить нефтепродукты, автомобильное и авиационное топливо для потребностей Узбекистана», – сказал он.

По словам министра, один из возможных вариантов предполагает выпуск продукции на уже действующих нефтеперерабатывающих предприятиях Узбекистана. Другой предусматривает участие узбекской стороны в проекте нового НПЗ в Азербайджане.

«Речь идет о том, чтобы присоединиться в качестве партнера к новому нефтеперерабатывающему заводу, который строится в Азербайджане, и часть произведенной там продукции поставлять в Узбекистан. Думаю, это сотрудничество, безусловно, будет способствовать надежному насыщению рынка Узбекистана нефтепродуктами», – отметил Ходжаев.

Кроме того, стороны обсуждают возможность заключения долгосрочных контрактов на поставку нефти и нефтепродуктов, совместной переработки углеводородного сырья, обмена технологиями и формирования устойчивых логистических маршрутов.

В первой декаде сентября узбекская делегация во главе с Шерзодом Ходжаевым планирует посетить Азербайджан. В рамках визита ожидаются переговоры с Министерством энергетики страны и Государственной нефтяной компанией SOCAR по реализации договоренностей, достигнутых главами двух государств.

В настоящее время энергетическое сотрудничество двух стран включает геологоразведку, нефтегазовую отрасль, производство и сбыт нефтепродуктов, возобновляемую энергетику, а также передачу электроэнергии, пишет издание.