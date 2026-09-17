Президент Франции Эммануэль Макрон назвал невыносимыми цены на топливо на французских АЗС на фоне перебоев с поставками.

Об этом он заявил по итогам переговоров с королем Иордании Абдаллой II и президентом Ливана Джозефом Ауном.

«Мы подчеркнули важность обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Блокады имеют прямые последствия для нашей повседневной жизни. Французы испытывают их на себе у заправочных станций, где цены стали невыносимыми», – написал французский лидер в X.

По словам Макрона, власти вынуждены вести «неустанную работу по снижению напряженности и обеспечению поставок нефти».

Ранее сообщалось, что президент Франции поручил правительству взять под контроль цены на бензин на фоне массовых перебоев с поставками на АЗС по всей стране.