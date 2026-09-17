Азербайджан и Великобритания обсудили участие этой страны в проектах зеленых энергетических коридоров и интерконнекторов.
Об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в соцсети X.
Обсуждения на эту тему прошли в ходе встречи Шахбазова с послом Великобритании в Азербайджане Данканом Норманом.
Министр отметил, что в ходе встречи были обсуждены новые направления энергетического партнерства:
«Мы обменялись мнениями о расширении энергетического партнерства с BP за счет новых проектов, переходе на чистую энергию, сотрудничестве в области зеленых энергетических коридоров и интерконнекторов, участии британских компаний в этих проектах, а также о предстоящем заседании Межправительственной комиссии».