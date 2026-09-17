Азербайджан и Великобритания обсудили участие этой страны в проектах зеленых энергетических коридоров и интерконнекторов.

Об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в соцсети X.

Обсуждения на эту тему прошли в ходе встречи Шахбазова с послом Великобритании в Азербайджане Данканом Норманом.

Министр отметил, что в ходе встречи были обсуждены новые направления энергетического партнерства: