В ООН заявили, что спасение 87 млн жизней обойдется менее чем в 1% мировых расходов на войны.

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Том Флетчер отметил, что для этого в текущем году потребовалось бы менее 1% средств, которые мир тратит на войны.

«Приближается важнейшая для года неделя для Организации Объединённых Наций. Прислушаются ли мировые лидеры?», — написал он в Х.

ООН запустила глобальную гуманитарную программу «87 миллионов жизней», направленную на спасение людей, находящихся в самых критических условиях из-за войн, стихийных бедствий и голода (включая регионы Судана, Газы и Сирии). На реализацию этого плана ООН запросила 23 миллиарда долларов.