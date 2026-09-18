Новый посол Азербайджана в Швеции Эльнур Султанов вручил копии верительных грамот в Министерстве иностранных дел страны. Об этом глава азербайджанской дипмиссии в Стокгольме написал на своей странице в соцсети Х.

«Сегодня я вручил копии верительных грамот послу Сесилии Рутстрём-Руин (Cecilia Ruthström-Ruin), начальнику протокольного отдела Министерства иностранных дел Королевства Швеция», — отметил Султанов.

Эльнур Султанов в августе 2026 года был назначен послом Азербайджана в Швеции. До этого он возглавлял дипмиссию Азербайджана в Латвии.