Природные ресурсы стран — членов Организации тюркских государств (ОТГ) являются важным преимуществом и играют значимую роль в укреплении государств и повышении благосостояния их народов.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая руководителей органов безопасности стран — членов ОТГ, передает Азертадж.

По словам главы государства, природные ресурсы стран организации имеют значение не только для их собственного развития, но и для всего мира.

Алиев подчеркнул, что в нынешних условиях вопросы энергетической безопасности приобретают особое значение с учётом ситуации, складывающейся по периметру границ государств — членов ОТГ.