Известный азербайджанский кулинар, директор Ассоциации кулинарных специалистов Азербайджана Фархад Ашурбейли оказался в Непале во время масштабных наводнений и оползней, которые привели к гибели людей и разрушениям в районах страны.

Отметим, что в Непале у границы с Китаем в результате мощного селевого потока погибли не менее 162 человек. Сотни людей числятся пропавшими без вести. Предварительной причиной катастрофы называют сход огромной массы льда в горную реку, вызвавший резкий подъем воды.

Ашурбейли отправился в Непал вместе с двумя азербайджанскими блогерами, чтобы снять сюжеты о местной кухне и культуре. В группе находятся Давуд Дегтярев, Теймур Ахундов, а также гражданин РФ, имеющий вид на жительство в Азербайджане, — Алексей Майоров.

Сначала команда находилась в Катманду, после чего отправилась в Бандипур.

Однако поездка едва не закончилась трагедией.

По словам Ашурбейли, в день, когда на маршруте произошел мощный оползень, они должны были выехать из Катманду около 7 утра. Но утром решили не торопиться, отдохнуть и позавтракать. Выехали только около 10 часов. Именно эта задержка, по словам кулинара, спасла им жизнь.

«Наша лень нас спасла. Мы должны были проезжать именно в тот момент, когда был сель, но каким-то образом утром поленились в семь часов выехать, решили отдохнуть, плотно позавтракать и выехали в десять. Просто переждали», — рассказал он в беседе с Minval.

Когда команда оказалась на дороге, ведущей в Бандипур, выяснилось, что несколько участков трассы были полностью разрушены. В районе Тисули-Базара стихия смела инфраструктуру, погибли люди.

Группе пришлось искать объездные пути. По словам Ашурбейли, дороги оказались в крайне тяжелом состоянии. Иногда на преодоление одного километра уходил около часа. В итоге они смогли добраться до безопасного места и остановились в Дхулихеле. Там команда находится с ночи, ожидая возможности вернуться в Катманду и вылететь в Баку.

«Ситуация на дорогах просто катастрофическая. Мы где-то в 35–40 километрах от въезда в город, но движение кошмарное. Часами приходится ехать несколько километров. В некоторых пробках машины стоят уже день», — отметил Ашурбейли.

Несмотря на ЧС, авиасообщение с Непалом продолжает работать в штатном режиме. Сегодня основная проблема для команды — добраться до аэропорта.

В связи с этим они заранее связались с трансферной компанией. Их планируют вывезти на внедорожнике в ночь с пятницы на субботу, когда дороги могут быть менее загружены. В качестве запасного варианта рассматривается даже поездка на мопедах по проселочным дорогам.

При этом, как рассказал Ашурбейли, угрозы их жизни сейчас нет. Однако в стране сохраняется тяжелая ситуация. Из-за сильных дождей возникают перебои с электричеством и связью, повреждены дороги и мосты, некоторые населенные пункты оказались затоплены или разрушены.

С ним также оперативно связалось посольство Азербайджана в Дели, отвечающее за Непал. Дипломаты запросили геолокацию и паспортные данные путешественников и предложили помощь.

Ашурбейли отметил, что они постоянно поддерживают связь с родными.

«Я так понял, мы вообще единственные азербайджанцы здесь. Я спросил у посольства, есть ли кто-нибудь еще. Они сказали, что вроде нет», — рассказал он.

Поездка, которая должна была стать очередным гастрономическим путешествием и съемкой материалов о Непале, неожиданно превратилась для азербайджанской команды в борьбу за возможность выбраться из пострадавшего от стихии региона.