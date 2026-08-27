В Азербайджане снижены цены на школьную форму.

Как сообщил АПА начальник отдела продаж ОАО «Бакинский швейный дом» (BTE) Этибар Азимов, цены на брюки и юбки снижены с 20 до 15 манатов, жакеты — с 30 до 20–22 манатов, стоимость рубашек и поло с коротким рукавом составляет 12 манатов, с длинным рукавом — 14 манатов.

Изделия изготовлены из 100-процентной хлопчатобумажной ткани.

«Центры продаж работают круглый год. В преддверии школьного сезона они будут работать ежедневно, включая все субботы и воскресенья, до 15-го числа месяца. Адреса и контактные номера центров продаж, горячая линия и другая информация размещены на странице предприятия в Instagram, а также на сайте Бакинского швейного дома», — сообщил он.

BTE также обратился к родителям с рекомендацией не приобретать школьную форму в случайных местах продажи: