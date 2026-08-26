Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил футбольный клуб «Сабах» с выходом в основной этап Лиги чемпионов УЕФА.
«От всей души поздравляю футбольный клуб “Сабах” с великолепной победой и завоеванием путёвки в основной этап Лиги чемпионов УЕФА», — написал Алиев.
Президент отметил, что особенно радует достижение недавно созданной команды за столь короткий срок. По его словам, второй подряд выход азербайджанских клубов в основной этап сильнейшего клубного турнира мира является показателем прогресса страны во всех сферах и укрепления её позиции как спортивного государства.
Алиев пожелал «Сабаху» новых побед и успехов в предстоящих матчах.
“Sabah” futbol klubunu möhtəşəm zəfər qazanaraq UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə əldə etməsi münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Yeni yaradılmış bir komandanın qısa müddət ərzində belə böyük nailiyyətə imza atması xüsusi sevinc və qürur doğurur. Klublarımızın… pic.twitter.com/3neZKoiH11
— İlham Əliyev (@azpresident) August 26, 2026