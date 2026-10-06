Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) несколько раз сбегал с территории реабилитационного центра в Израиле. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, последний раз Джиган несанкционированно покидал территорию частной клиники 2 октября. Артиста доставили обратно в центр только после полуночи. В тот день он пропустил два сеанса терапии, которые были назначены на вечер.

Отмечается, что Джиган находился в неадекватном состоянии. Он спал на откинутом кресле в машине, после чего не мог сам открыть дверь и вспомнить пароль от территории рехаба. Его не было в лечебнице более десяти часов.

По данным канала, местные жители не располагают информацией о том, что в частном секторе находится реабилитационная клиника. Сама территория находится под охраной, туда доставляют еду, а также вызывают клининг.

Рэпер попал в рехаб после инцидента со стрельбой по персоналу и удержанием заложников в собственном доме в Подмосковье.