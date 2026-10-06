Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что правительство продолжит бороться с жилищным кризисом после того, как Конгресс отклонил его меры.

«Когда Конгресс закрывает глаза на происходящее на улицах, правительство не может оставаться в стороне. Мы не собираемся сдаваться. До последней минуты нашего срока будем делать все возможное ради таких важных дел, как решение жилищной проблемы», – заявил Санчес.

Премьер подчеркнул, что проблема жилья не сводится только к помощи при покупке. По его словам, правительство намерено одновременно увеличить предложение доступного жилья и ограничить рост арендной платы.

«Мы говорим не об идеологическом вопросе, а о гуманности», — заявил Санчес, призвав депутатов поддержать новые декреты.

На заседании Совета министров 6 октября правительство вновь одобрило два декрета о жилье, которые были отклонены Конгрессом 2 октября. В обновленный пакет вошла 21 мера, направленная на облегчение доступа к аренде и покупке жилья, увеличение предложения и защиту арендаторов. Теперь документы предстоит провести через Постоянную депутатскую комиссию парламента.

Одной из главных новых мер станет программа TU CASA. Она предусматривает кредиты до €50 тыс. без процентов на покупку первого жилья. На программу выделена линия финансирования в размере €10 млрд, которую будет управлять Институт официального кредитования Испании (ICO). Мера рассчитана прежде всего на молодых людей, но воспользоваться ей смогут покупатели первой квартиры независимо от возраста.