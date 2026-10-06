Европарламент (ЕП) одобрил новую программу AGILE, которая должна ускорить разработку и внедрение оборонных технологий в Евросоюзе, выделив на нее €115 млн. Об этом говорится в пресс-релизе ЕП.

Программа начнет работу в начале 2027 года и будет действовать как пилотный проект в течение года. Основными получателями поддержки станут малые и средние предприятия, стартапы и компании, разрабатывающие новые оборонные технологии.

AGILE предусматривает ускоренную выдачу грантов: решение о финансировании проекта планируется принимать в течение четырех месяцев. Разработчики также получат доступ к испытаниям и сертификации, что должно сократить путь от создания технологии до ее использования в вооруженных силах.

Поддержка будет распространяться на проекты в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений, робототехники, кибертехнологий и космических систем. Отдельное направление – адаптация гражданских технологий для военных нужд.

Евросоюз также намерен связать небольшие инновационные компании с крупными оборонными предприятиями и помочь им быстрее вывести разработки на рынок. В рамках программы планируется поддержать около 20-30 проектов, причем финансирование может покрывать до 100% допустимых расходов.

В Европарламенте отмечают, что AGILE должен помочь сократить разрыв между разработкой новых технологий и их практическим применением. Программа создается как дополнение к уже действующим инструментам ЕС в сфере оборонных исследований и инноваций.