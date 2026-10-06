Еврокомиссия предложила расширить применение голосования квалифицированным большинством в Евросоюзе (ЕС), чтобы отдельные страны не могли блокировать решения по санкциям, расширению и ряду других вопросов, заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос.

«Мы должны расширить количество сфер, где используется голосование квалифицированным большинством голосов, когда нормы ЕС это позволяют, чтобы одна страна более не могла блокировать необходимые решения. Например, это касается санкций, борьбы с уклонением от налогов, расширения», – сказала Кос на сессии Европарламента в Страсбурге.

По ее словам, предложения являются частью реформы Евросоюза, которая должна подготовить объединение к приему новых стран-членов и сделать процесс принятия решений более эффективным.

Кос отдельно остановилась на механизме принятия решений по расширению ЕС. Единогласие, подчеркнула она, потребуется только для запуска процесса приема новой страны и его завершения, то есть непосредственно для вступления государства-кандидата в Евросоюз.

«Все промежуточные решения могут приниматься квалифицированным большинством голосов», – указала еврокомиссар.

Для вступления предложений в силу их должны одобрить Европарламент и единогласно поддержать все страны ЕС в Совете Евросоюза.