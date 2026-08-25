«Сабах» впервые в истории пробился в основной этап Лиги чемпионов УЕФА, одержав волевую победу над израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы в ответном матче раунда плей-офф.

Встреча на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова завершилась со счетом 5:2 в пользу азербайджанского клуба с учетом дополнительного времени.

Счет на 10-й минуте открыл игрок «Хапоэля» Игор Златанович. На 38-й минуте Кристиан Нвачукву восстановил равновесие.

Во втором тайме гости вновь вышли вперед: на 61-й минуте отличился Гай Мизрахи. Однако «Сабах» сумел переломить ход встречи. Умарали Рахмоналиев забил на 74-й минуте, а Теллур Муталлимов вывел азербайджанскую команду вперед на 90+4-й минуте.

Первый матч, прошедший в Румынии, завершился победой «Хапоэля» со счетом 2:1. Поэтому по итогам двух встреч команды продолжили борьбу в дополнительное время.

«Сабах» не сбавил темп и в дополнительное время забил еще дважды. На 101-й минуте отличился Патрик Орфе Мбина, а на 115-й – Джой-Лэнс Микелс.

Таким образом, «Сабах» впервые в своей истории вышел в основной этап Лиги чемпионов УЕФА.