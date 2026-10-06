В Азербайджане выросли цены на домашние яйца. На рынках Баку и регионов их стоимость достигла 40 гяпиков за штуку, тогда как ранее они продавались по 20–30 гяпиков.

Как сообщает Xəzər Xəbər, продавцы отмечают, что рост цен наблюдается в течение последнего месяца. Одной из основных причин они называют сокращение яйценоскости домашних кур.

Председатель Ассоциации производителей и экспортеров мяса птицы и яиц Азербайджана Мурвет Гасанлы сообщил, что осенью и зимой производство яиц сокращается, в то время как спрос остается высоким.

По его словам, в холодные месяцы цены на домашние яйца могут вырасти еще больше.