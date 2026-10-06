Руководители космических агентств стран – членов Организации тюркских государств (ОТГ) подписали в Анталье соглашение о сотрудничестве в космической промышленности, предусматривающее запуск совместных проектов, включая создание спутника CubeSat. Об этом сообщает АзерТАдж.

Церемония подписания состоялась в рамках 77-го Международного конгресса астронавтики. Соглашение должно перевести сотрудничество тюркских государств в космической сфере на более системный и практический уровень.

Одним из первых совместных проектов станет CubeSat, в котором планируется объединить технические возможности, экспертизу и ресурсы стран ОТГ. Соглашение определит зоны ответственности участников, а также технические, финансовые, правовые и операционные условия реализации проекта.

В дальнейшем сотрудничество предполагается расширить на создание спутников, дистанционное зондирование Земли, космическую науку, исследования и разработки, а также подготовку специалистов.

Соглашение также призвано объединить накопленный странами ОТГ опыт и существующие возможности для реализации совместных космических инициатив и развития региональной космической экосистемы.