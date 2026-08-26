После 15 лет жизни в США семья Анны Швыгарь решила оставить Лос-Анджелес и переехать в Баку. Безопасность, традиционные ценности, отношение людей и возможности для развития бизнеса стали для них главными аргументами в пользу Азербайджана. В интервью Minval Анна рассказала, почему семья не планирует возвращаться в США, как проходила адаптация в Баку, почему они выбрали именно Азербайджан и что советуют тем, кто задумывается о переезде.

— Вы рассказываете в Instagram о том, как переехали из США в Азербайджан. Хотелось бы, чтобы вы рассказали свою историю: как так получилось, что вы приняли решение переехать? Обычно люди стремятся уехать за океан, а у вас получилось наоборот — вы решили вернуться в сторону Азербайджана.

— Мы с мужем родом из Украины. В Штатах мы жили около 15 лет. В принципе, у нас там дела шли достаточно — был успешный бизнес, я работала много лет в IT-индустрии. Мы с мужем занимались общим делом. Там родился ребенок, имелся свой круг общения… Мы жили на юге Калифорнии, и все было прекрасно.

Но в какой-то момент ты перестаешь как бы выживать, а начинаешь уже примерять для себя действительно эту американскую жизнь. Вначале ты приезжаешь, да, все незнакомо, надо все везде налаживать с нуля. Но потом начали замечать какие-то минусы конкретно для нас. И в Штатах тоже все уже достаточно поменялось. То есть то, что было 15–20 лет назад и сейчас, — это разные, в принципе, страны. Очень много всего поменялось: что-то в лучшую сторону, но в основном не в лучшую.

Когда пришла администрация Дональда Трампа, появились сложности с иммиграционными документами. Все эти годы мы жили в ожидании грин-карты. Там это нормальный процесс. Люди ждут ее по 10, 15, 20 лет. При этом у иностранца имеются все права для жизни, но нет какого-то постоянного статуса.

И когда пришел Трамп, просто все стало очень сложно: ты не знаешь, что будет завтра. Вот поменяют какой-то закон, и ты постоянно находишься в подвешенном состоянии. Но при этом ты строишь бизнес, ты инвестируешь, растишь ребенка. В таком стрессовом положении оказалось очень много иммигрантов.

Эти минусы мы стали замечать там лично для нас… Ну, я могу перечислить: начиная от безопасности, воспитания детей, системы образования, соотношения цены и качества. Там очень дорогая жизнь. Впоследствии доходы и расходы стали не совпадать. Все эти моменты стали копиться, влияя на повседневную жизнь.

И мы как-то начали думать о том, что, может быть, мы хотим что-то поменять. В принципе, наверное, если бы не вот эта ситуация с документами, наверное, мы бы так и остались в США, потому что сложно менять все. Затем встал вопрос: «А куда уехать?» Есть такие страны, как Канада, Австралия. В принципе, они для нас были самым таким очевидным вариантом, потому что используется английский язык, и плюс-минус уклад жизни где-то схож. Но мы действительно, скажем так, за 15 лет наелись этой западной жизни и как-то не хотели, в принципе, одно менять на другое. Да, там для нас могли легко оформить все необходимые иммиграционные документы — и по бизнесу, и по другим вопросам, но не хотелось.

— И вы решили вернуться в СНГ?

— Мы не то чтобы ориентировались на СНГ. Знаете, просто со стороны кажется, что есть огромное количество стран, куда можно уехать: «Ой, туда можно, туда можно…» Но если рассматривать конкретно, то многие из этих стран нам просто не подходят.

В Европе, на наш взгляд, тоже есть свои проблемы: вопросы безопасности, образования детей. Есть и такие моменты, как гендерная политика и вопросы сексуальной ориентации. С этим мы очень серьезно столкнулись в США.

Наш ребенок тогда был еще маленьким, сейчас ему уже восемь лет. Но когда ты слышишь от друзей истории о том, что, например, кто-то из детей решил сменить пол, а в школе активно обсуждаются подобные темы, у тебя возникает ощущение, что у тебя буквально забирают ребенка. Для родителя это очень тяжело, особенно когда ты не можешь на это повлиять.

Если ты выступаешь против подобных подходов и хочешь для своего ребенка более классическую, консервативную модель воспитания, то, как нам казалось, могут возникнуть даже проблемы с родительскими правами.

Поэтому Европа для нас тоже не стала очевидным вариантом. Кроме того, есть вопросы безопасности, языковой барьер — нужно учить совершенно новый язык. В итоге мы поняли, что не хотим просто менять одно на другое.

— А вот вы сказали про проблемы с безопасностью. С какими проблемами вы сталкивались в Штатах?

— Мы восемь лет жили непосредственно в Лос-Анджелесе, потом немного переехали в другой район. Наверное, самое главное, с чем ты сталкиваешься там практически каждый день, — это большое количество людей с психическими расстройствами на улицах. Частично это связано с наркоманией, частично — с определенным образом жизни.

Жизнь там достаточно стрессовая, и ты никогда не знаешь, чего можно ожидать от случайного прохожего, особенно в таких местах, как Лос-Анджелес. Например, бездомный может внезапно агрессивно себя повести или достать нож.

Когда ты без ребенка, на многое реагируешь проще — думаешь: «Ну, случилось и случилось». Но когда у тебя есть ребенок, ты начинаешь воспринимать все это совершенно иначе.

Там были районы, в которые лучше не заезжать. К тому же, например, в магазине, если ты украл что-то до тысячи долларов, это не считается кражей. Тебя даже никто не остановит. То есть, когда начинается беззаконие, это только начало. Там абсолютно не можешь рассчитывать на какое-то правосудие, наличие здравого смысла. Элементарно: ты идешь и видишь большое количество бездомных, валяющиеся шприцы. Детей крадут. Это действительно большая там проблема. Абсолютно везде в школах распространены наркотики.

— Как вы решили переехать в Азербайджан?

— У меня муж постоянно смотрит новости, как, наверное, многие мужчины, и Азербайджан много лет подряд попадал в его поле зрения. Он следил за тем, что здесь происходит, и ему импонировала такая, скажем, традиционность взглядов, которую сегодня далеко не во многих странах можно встретить.

Плюс безопасность. Он мне постоянно говорил: «А вот там, знаешь, там безопасно». Потом наши знакомые совершенно случайно съездили в Азербайджан и начали нам рассказывать: «Ой, какой чистый город, как здесь безопасно, какие хорошие люди». И постепенно до нас стала доходить эта информация.

И как-то муж буквально в шутку однажды сказал: «Может, в Баку поедем?» Я ответила: «Всё, поехали. Надоело уже всё».

Потом прошло какое-то время, и мы снова вернулись к этой идее. Он говорит: «А слушай, поехали, поживем там, посмотрим. Не понравится — уедем в другое место. В чем проблема?» И тогда мы уже начали активно изучать вопрос.

Нас интересовало буквально всё: как получить документы, какие существуют иммиграционные правила, сколько времени можно находиться в стране, какие есть школы, есть ли школы с обучением на английском языке, какие возможности для бизнеса, какие правила и законы действуют для иностранцев.

То есть мы начали очень подробно изучать именно бытовую сторону жизни. И действительно подтвердилось, что здесь безопасно. Для нас было важно и то, что здесь сохраняется более традиционный подход к воспитанию детей.

Что касается людей, мы изначально понимали, что здесь хорошие люди. Я сама из Херсона, и в Украине мы много с чем сталкивались, все вместе росли, жили. В США у нас тоже были знакомые из Азербайджана. Поэтому с людьми у нас вопросов вообще не было.

И вот постепенно мы пришли к тому, что решили попробовать пожить здесь.

— То есть вы уже получили здесь ВНЖ?

— Да, мы получили ВНЖ.

— А ваша работа осталась в Америке? Вы, наверное, работаете удаленно?

— Наша компания в США пока продолжает работать, слава Богу. Но здесь мы тоже планируем развивать бизнес. В сентябре будем регистрировать компанию и хотим открыть здесь собственный бизнес.

Мы с мужем занимаемся декоративной отделкой интерьеров. Работаем как с коммерческими, так и с частными объектами недвижимости. Это декор, архитектура, оформление интерьеров — в общем, всё, что связано с этим направлением.

Честно говоря, пока мы на таком этапе, когда всё изучили с законодательной точки зрения: что, как, где и куда нужно обращаться. А как всё пойдет на практике — понятия не имею. Будем надеяться, что всё получится.

В принципе, развитие страны тоже было одной из причин нашего переезда. Когда страна развивается, это создает новые возможности.

Конечно, многие местные жители пытаются меня переубеждать, говорят, что всё не так, возможностей здесь нет, вообще нужно уезжать и непонятно, зачем мы сюда приехали. Но мы общаемся с разными людьми. Я вижу тех, кто учится, старается, работает. Я вижу результат их деятельности: у кого-то свой бизнес, кто-то работает в крупной компании, кто-то развивает собственные проекты.

Мне кажется, здесь есть определенная разница с эмиграцией. Когда человек уезжает в другую страну, у него зачастую просто нет другого выхода — ему нужно работать практически без остановки, чтобы выжить. А когда ты находишься в своей родной стране, у тебя, условно говоря, может быть пятая квартира, родители могут помочь, накормить, и ты не всегда так же сильно мотивирован развиваться.

— Ну вот у нас, наверное, уже замыленный взгляд. Мы привыкли к своему быту. А какие положительные стороны вы для себя отмечаете в Азербайджане?

— Безопасность. Это то, что, знаете, никакие деньги и вообще ничто не может заменить. Это настолько базовая вещь. Вы просто уже живете в этом и не ощущаете, насколько это на самом деле важно.

Ты можешь просто выйти с ребенком на улицу: ребенок играет в парке, ты сидишь рядом и совершенно не переживаешь. Я не говорю о какой-то беспечности, но вокруг адекватные люди. Ты каким-то внутренним чувством понимаешь, где безопасно, а где нет. Можешь оставить рядом сумку и не переживать каждую секунду за свои вещи.

Мы летом были в Европе и видели, как люди буквально стараются защитить свои вещи: приматывают часы к руке скотчем, крепче держат сумки, постоянно следят за телефоном. Ты каждый день должен думать о том, где оставить вещи, что надеть, чего не стоит показывать.

Для меня это очень сильно влияет на качество жизни. Потому что какие бы у тебя ни были деньги, если ты не можешь вечером выйти погулять и чувствовать себя в безопасности, то какой в этом смысл? Сиди дома со своими деньгами.

Поэтому для меня безопасность — это главное преимущество.

А еще — люди. Мне здесь просто попадаются прекрасные люди. Возможно, мне просто так повезло, но я постоянно сталкиваюсь с доброжелательностью и хорошим отношением.

— То есть вы впервые приехали в Азербайджан, получается, около полугода назад?

— Да, в ноябре. Еще до переезда я написала в Instagram нескольким бакинцам, которые здесь живут. Спрашивала: «А как вам этот район? Какая здесь школа?» Люди меня вообще не знали. У меня тогда даже Instagram практически не был развит.

И они мне просто присылали списки с плюсами и минусами районов, рассказывали про школы. Кто-то говорил: «Я дам вам контакт человека, он поможет узнать про школу». Другой давал контакты врача или еще кого-то.

Я была просто в шоке и думала: «Как люди, совершенно меня не зная, могут уделять мне столько времени и так помогать?» Для меня в тот момент было очень важно получить информацию от людей, которые здесь живут.

И когда мы приехали, здесь тоже постоянно встречались люди, которые нам помогали. Не знаю, иногда кажется, что они просто посланы Богом. Правда: там помогут, здесь подскажут.

И мы еще приехали с родителями моими, то есть это уже люди в возрасте. И, конечно же, да, для них это очень важно, что они могут выйти, решить свои вопросы.

— Как долго вы планируете здесь оставаться?

— Мы не планируем уезжать! Пока нам всё нравится. ВНЖ у нас выдан на год, но его можно продлевать. Поскольку у тебя есть основание для получения ВНЖ, его можно продлевать до тех пор, пока сохраняется это основание.

ВНЖ получили и мои родители.

Ребенок ходит в школу с обучением на английском языке. Ее там прекрасно приняли. Когда она пришла, девочек в классе было немного, но они очень дружно ее приняли. Поэтому ребенку школа нравится.

Она ходит на разные дополнительные занятия: гимнастику, рисование и другие кружки. А еще занимается джиу-джитсу — причем уже на азербайджанском языке.

В сентябре я тоже буду ходить на курсы азербайджанского языка.

— Мы тут считаем, что в США образование лучше. Так ли это?

— Школьная программа очень сильно отличается. Ребенка в Баку еле взяли во второй класс из-за математики! Хотя, опять-таки, в Штатах она училась в топовой частной школе. Во-первых, совершенно другая система образования. Ну просто вот другая программа. И, во-вторых, тут гораздо сильнее обучают в области точных наук…

Очень слабая система образования сейчас в Америке, в Европе. То есть там нет какого-то спроса с детей — хочешь учись, а хочешь нет. Сложно тебе? Ну ничего, посиди, порисуй.

И тут, и там есть свои плюсы и минусы. Но там дети растут более уверенными в себе. Это тоже хорошо. Всех американцев с детства учат выступать, эссе писать. Вот это — супер!

— Есть люди, которые по вашей рекомендации уже собираются переезжать или уже приехали и живут здесь?

— Есть. Но я не хочу брать на себя такую ответственность. При этом очень важно понимать, куда ты едешь.

У меня даже появилась такая фраза: «Нет плохих стран, вы просто не умеете их готовить».

Куда бы ты ни ехал, нужно заранее понимать базовые вещи и критерии — с чем ты столкнешься в этой стране.

Первое и самое главное — иммиграционные документы. Если изначально неправильно решить вопрос с легализацией, потом практически не останется возможностей что-то исправить.

Ты должен очень хорошо понимать, на каком основании будешь находиться в стране, сколько времени можешь там оставаться, кого можешь привезти с собой, можешь ли работать или вести бизнес. И, конечно, важно понимать, как ты будешь зарабатывать.

Если бы мы приехали сюда и нам пришлось искать работу и конкурировать с местным рынком, не зная языка, это была бы совершенно другая история.

Поэтому, на мой взгляд, переезжать сюда стоит людям, у которых есть удаленный доход — по крайней мере, на первых этапах нужно 3–5 тысяч манатов в месяц для комфортной жизни одной семьи в Баку.