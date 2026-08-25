Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) провело мониторинг для оценки показателей безопасности и качества мороженого.

В рамках мониторинга были отобраны 27 образцов мороженого, принадлежащих 13 производителям, и проведены лабораторные исследования. По результатам проверки в образце продукции, принадлежащей производителю — физическому лицу Тахиру Гасымову, выявлено несоответствие установленным требованиям.

В частности, в образце мороженого «Матроскин» под торговой маркой «Фантазия», произведенного на указанном предприятии, выявлено микробиологическое несоответствие по показателям E. coli и Enterobacteriaceae. Лабораторный анализ показал наличие в продукции растительного стерола, хотя на этикетке в составе было указано сливочное масло.

В связи с выявленными нарушениями в соответствии с законодательством приняты административные меры. Производство мороженого на предприятии приостановлено, а в отношении несоответствующей партии продукции введены ограничительные меры, включая запрет на ее реализацию, изъятие из оборота и отзыв.

В результате при участии сотрудников Агентства было уничтожено в общей сложности 158,4 кг несоответствующей требованиям продукции, в том числе 38,4 кг, отозванных из торговых сетей, и 120 кг, находившихся на складе предприятия.