Умилительный стих Евгения Евтушенко «Хотят ли русские войны?» в данной реальности звучит довольно наивно.

И тут нужно определиться. Речь не идет о каком-то дяде Мише из Тмутаракани где-то в Сибири. Речь о том, нужна ли русским война с Украиной? Понятно, что всякого рода социологические опросы заявят о том, что Путин — forever. И он прав даже тогда, когда неправ.

Но вот в чем фокус. Истину невозможно скрыть или завуалировать победными реляциями, многократными захватами одного и того же поселка, причем даже не города.

Проблема в том, что в эту чушь могут поверить российские обыватели из окраин, все счастье которых заключается в том, что если картошка уродилась, спасибо Путину. Не потому, что они какие-то особенные. Просто человек, который получает информацию преимущественно из телевизора, вполне способен принять телевизионную картинку за реальность.

Но мы немного отвлеклись от темы.

Так вот, в эту пресловутую победоносную войну не верит никто. Даже люди, у которых на штанах есть лампасы. То есть генералы. И не только генералы, но и депутаты. В данном случае два в одном.

Итак, на манеже шоу-политики депутат Госдумы Виктор Соболев и, по ходу пьесы, генерал фактически подставил Путина. Объясняем почему.

Соболев говорит, что «Россия должна завершить войну против Украины победой до 2030 года».

Господа, это даже не смешно. Это позор.

Во-первых, «вторая в мире армия», которая собиралась взять Киев за три дня, сегодня на победительницу не тянет. Как минимум потому, что четыре года спустя война продолжается, а дату победы уже приходится переносить в будущее. До 2030 года.

Очень своеобразный срок для армии, которая, если верить прежним заявлениям, должна была решить все вопросы практически мгновенно.

Во-вторых, да простит нас Евтушенко, русские не хотят войны — они ее приносят. И здесь лучше не рассуждать, а просто послушать Соболева.

«Поляки, немцы, французы, англичане, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Швеция — все хотят воевать с Россией, нанести ей стратегическое поражение. Конечно, здесь есть информационная составляющая, прежде всего для своих собственных народов, которые они готовят к войне, но есть и серьезная подготовка к войне с Россией», — сказал депутат.

Такая постановка вопроса вообще за пределами человеческой логики. Россия вторглась в Украину, а виноваты почему-то Польша, Германия, Франция, Англия, Бельгия, Норвегия, Финляндия и Швеция. Список впечатляет. Не хватает разве что Австралии и Луны. Так ведь еще не вечер. Он может перестать быть томным, особенно при наличии таких генералов и депутатов в одном «флаконе».

Но оставим шутки в сторону и поговорим о серьезном.

Если все перечисленные Соболевым государства действительно хотят воевать с Россией, возникает простой вопрос: где их армии?

Почему российские войска находятся в Украине? Почему боевые действия идут именно там? Почему российская власть годами объясняет украинскую войну угрозами со стороны государств, которые непосредственно в войне с Россией не участвуют?

Конечно, можно говорить о НАТО, вооружениях, военных бюджетах и подготовке к возможному конфликту. Но потенциальная угроза — это одно, а уже начавшаяся война — совсем другое.

Впрочем, удивляться нечему: что ожидать от депутата в лампасах страны, глава которой когда-то предлагал мочить в сортире.

Но проблема Соболева не только в его объяснениях. Он невольно разрушает саму конструкцию российской победной пропаганды.

Потому что если Россия уже уверенно побеждает, зачем говорить о необходимости закончить войну только к 2030 году? Если противник почти разбит, почему впереди еще несколько лет? Если Киев должен был быть взят за несколько дней, почему сегодня победу приходится планировать на годы вперед?

Вот здесь и появляется настоящая проблема.

Победу можно сколько угодно показывать по телевизору. Можно сообщать о новых успехах, освобождении населенных пунктов и очередном продвижении. Но невозможно бесконечно прятать тот факт, что война продолжается.

Тем более невозможно бесконечно объявлять один и тот же поселок то взятым, то освобожденным, то снова объектом тяжелых боев.

Одним словом, в какой-то момент даже самые торжественные реляции начинают звучать как анекдот.

В эту чушь действительно могут поверить люди, которые живут далеко от Москвы, Петербурга и телевизионных студий. Для них большая политика существует примерно так же, как погода в другой стране. Им говорят, что Россия побеждает, — значит, побеждает.

Если картошка уродилась, жизнь уже не кажется такой плохой. А если еще и телевизор сообщает, что враг разбит, то зачем человеку самостоятельно изучать карту фронта? Но, как говорил Экзюпери, «в действительности всё иначе, чем на самом деле». И чем раньше эту истину осознают в России, тем больше жизней сохранят. Своих, в первую очередь…