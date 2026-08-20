Рекордный государственный долг США, достигший $40 трлн, не отражает реального положения дел в американской экономике, заявил министр финансов США Скотт Бессент во время общения с журналистами в Белом доме.

«$40 трлн – это большая цифра. Но она меньше, если взглянуть на объем (долга), находящегося в обращении на рынке, потому что значительную его часть держат наши фонды соцобеспечения и другие государственные структуры», – заявил Бессент.

По его словам, администрация США рассчитывает сократить госдолг за счет достижения более высоких темпов экономического роста. Он также отметил, что эти показатели «не отражают реальных данных».

При этом министр подчеркнул, что Вашингтон вынужден «выплачивать существенные компенсации» из-за импортных пошлин, которые суд признал незаконными.

«Кроме того, нельзя забывать, что мы пришли к этому не за один день, нам достался полный бардак. При администрации (бывшего президента США Джо) Байдена дефицит бюджета относительно ВВП был крупнейшим в истории, при этом страна не вела войну, не было рецессии. За 2025 год мы сократили этот (дефицит) больше, чем на один процент», – добавил Бессент.

Накануне государственный долг США впервые в истории превысил $40 трлн.