Государственный долг США впервые в истории превысил $40 трлн, следует из данных американского Минфина, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По данным Минфина США, опубликованным в среду, общий объем государственного долга страны достиг $40,047 трлн.

Из этой суммы более $32,265 трлн приходится на долговые обязательства перед населением и организациями. Еще свыше $7,781 трлн составляют внутригосударственные обязательства.

Установленный законодательством США потолок госдолга составляет $41,103 трлн, следует из информации ведомства.