Серия публикаций о том, что представители арабских стран предупреждали премьер-министра Биньямина Нетаньяху о серьезной угрозе, исходящей из Газы, за несколько дней до нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, заставила многолетнего израильского лидера перейти к обороне менее чем за 30 дней до ключевых выборов. Об этом пишет The Washington Post.

После нападения — самого смертоносного в истории Израиля — Нетаньяху утверждал, что израильские руководители силовых структур коллективно не смогли предвидеть внезапную атаку ХАМАС. При этом он подчеркивал, что именно под его руководством Израиль нанес ответный удар и добился военных успехов в Газе, Ливане, Сирии и Иране.

Однако эта версия событий начинает подвергаться все большим сомнениям на фоне сообщений о предварительных предупреждениях, одно из которых, как утверждается, поступило от президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Эти публикации вновь привлекли внимание к действиям Нетаньяху в преддверии нападения и его отказу разрешить проведение независимого расследования.

Нетаньяху и его канцелярия отвергли эти сообщения. Его партия и сторонники обвинили «левых» израильских чиновников, журналистов и зарубежные силы в скоординированной кампании по дискредитации, направленной на отстранение премьера от власти в преддверии выборов 27 октября.

Первые подробности начали появляться в начале сентября, когда израильская газета Haaretz опубликовала отрывок из книги двух израильских журналистов «Заложники: 843 дня забвения». В ней рассказывается о зашифрованном телефонном разговоре, который, как утверждается, состоялся менее чем за две недели до 7 октября 2023 года.

Согласно книге, президент ОАЭ, известный также по инициалам MBZ, предупредил Нетаньяху, что лидер ХАМАС Яхья Синвар готовит крупную операцию, способную дестабилизировать Ближний Восток. Авторы книги Шломи Эльдар и Рут Юваль утверждают, что Нетаньяху не передал это предупреждение руководителям израильских силовых структур.

«У нас есть превосходные доказательства и еще много эксклюзивной информации в книге, — заявил Эльдар. — Все это имеет очень прочную доказательную основу».

Министерство иностранных дел ОАЭ не стало опровергать опубликованный Haaretz фрагмент, заявив: «Когда это необходимо, вся соответствующая разведывательная информация передавалась и продолжает передаваться между соответствующими структурами».

В последние дни дискуссия в Израиле достигла особого накала после того, как The Atlantic и The Wall Street Journal сообщили, что занимавший тогда пост главы египетской разведки Аббас Камель также предупреждал Нетаньяху об угрозе, исходящей из Газы, за несколько дней до 7 октября.

В воскресенье Нетаньяху прилетел в Абу-Даби и попросил Мухаммеда бен Заида публично и однозначно опровергнуть информацию о том, что в конце 2023 года состоялся телефонный разговор с предупреждением о готовящейся атаке 7 октября. Об этом сообщил осведомленный о содержании встречи источник, который, как и другие собеседники, цитируемые в статье, говорил на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.

Канцелярия Нетаньяху отвергла утверждение о подобной просьбе, назвав его «фейковой новостью».

Отвечая на вопрос The Washington Post о воскресной встрече, МИД ОАЭ сослался на сообщение официального информационного агентства Emirates News Agency, опубликованное поздно вечером в понедельник. В нем говорилось, что два лидера обсуждали «двусторонние отношения и пути укрепления связей». От дальнейших комментариев министерство отказалось.

Несколько высокопоставленных представителей израильских силовых структур, включая бывшего начальника Генерального штаба и бывшего руководителя военной разведки, ушли в отставку, признав, что не смогли обеспечить защиту страны.

Нетаньяху, напротив, отвергал личную ответственность и неоднократно обвинял руководителей силовых структур в том, что они не распознали угрозу со стороны Газы и даже «намеренно» позволили ему проспать четыре часа после того, как ХАМАС начал нападение на юг Израиля в 6:30 утра 7 октября.

В понедельник Ронен Бар, бывший директор израильской службы внутренней безопасности «Шин-Бет», подал против Нетаньяху иск о клевете. Он обвинил премьер-министра в попытке «отвести огонь от себя, выдвигая обвинения против человека, который предупреждал его в режиме реального времени».

Пока неясно, каким образом новые обвинения скажутся на результатах опросов общественного мнения. В последние недели показатели оставались относительно стабильными и демонстрировали небольшое преимущество партии бывшего начальника Генштаба Гади Айзенкота над «Ликудом» Нетаньяху. Однако сообщения о предупреждениях стали одной из главных тем газетных заголовков и вечерних политических ток-шоу.

Несколько силовых ведомств, включая Армию обороны Израиля и «Шин-Бет», провели внутренние расследования собственных ошибок, которые помешали им предвидеть нападение 7 октября. Однако правительство Нетаньяху отказалось санкционировать аналогичное расследование в отношении собственной деятельности.

Многие соперники Нетаньяху на выборах, включая Айзенкота, пообещали в случае победы немедленно создать независимую комиссию по расследованию событий 7 октября.

Политолог Университета Бар-Илан Джонатан Райнхолд считает, что сообщения о предупреждениях могут осложнить положение Нетаньяху. Однако его преданная электоральная база и преимущественно правый израильский электорат вряд ли массово перейдут на сторону центристского блока Айзенкота без появления «неопровержимого доказательства».

«7 октября уже три года каждый день остается в мыслях людей, поэтому эта тема, безусловно, имеет значение. Но подобные утверждения в разных формах циркулируют уже давно, — сказал Райнхолд. — Представьте, что существует видеозапись со всеми египтянами и эмиратцами, где можно своими глазами увидеть, как он получает предупреждение, а затем эту запись 50 раз показывают в социальных сетях. Тогда игнорировать ее становится невозможно. Но очевидно, что ничего подобного не произойдет».

Суфиан Абу Заида, бывший палестинский чиновник, который был первоначальным источником предупреждения, впоследствии дошедшего до ОАЭ, рассказал The Washington Post, что в сентябре 2023 года встречался с лидером ХАМАС Яхьей Синваром в его офисе в городе Газа.

По его словам, Синвар продиктовал предложение для израильских переговорщиков: он был готов освободить двух израильских военнослужащих и двух гражданских лиц, удерживаемых в Газе, в обмен на освобождение Израилем палестинских заключенных и отмену жестких ограничений на торговлю и передвижение, действующих в секторе с 2007 года. В противном случае, по словам Абу Заиды, Синвар предупредил о «землетрясении».

«Точное содержание послания было следующим: “Мы выложим карты на стол, произойдет землетрясение в вопросе переговоров, и мы опустошим [израильские] тюрьмы [от палестинцев]”», — вспоминал Абу Заида в интервью на этой неделе. По его словам, Синвар поручил ему «обязательно» довести это послание до израильской стороны.

Абу Заида заявил, что передал информацию представителям «Шин-Бет», а также сообщил ее советнику Мухаммеда бен Заида в Абу-Даби — палестинскому политику Мухаммеду Дахлану, который затем проинформировал президента ОАЭ.

По словам Абу Заиды, он также передал сообщение Самиру аль-Машхарави — палестинскому политическому деятелю, соратнику Дахлана, находящемуся в Египте.

Трое палестинских посредников «не знали, что Синвар действительно готов реализовать свои угрозы, а также каким образом и когда он собирается это сделать», отметил Абу Заида.

«Я думал, что речь, возможно, идет о Западном берегу: например, о похищении того или иного военнослужащего, чтобы впоследствии вести с Израилем переговоры об обмене заключенными», — пояснил он.

Через несколько месяцев после событий 7 октября, в начале 2024 года, Мухаммед бен Заид рассказал занимавшему тогда пост директора ЦРУ Уильяму Дж. Бернсу, что предупреждал Нетаньяху о возможности вспышки насилия. Однако, по словам источника, знакомого с содержанием разговора, президент ОАЭ не упоминал конкретных деталей, которые могли бы указывать непосредственно на план нападения 7 октября.

Отказ Эмиратов опровергнуть сообщения о предварительных предупреждениях особенно примечателен, поскольку именно ОАЭ в течение последних трех лет оставались одной из арабских стран, поддерживавших наиболее тесные отношения с Нетаньяху, несмотря на резкое ухудшение его международных позиций.

После подписания в 2020 году Авраамовых соглашений, нормализовавших дипломатические отношения с Израилем, ОАЭ зачастую занимали более сдержанную позицию в критике действий Израиля в Газе и на Западном берегу, чем некоторые другие арабские государства, обвинявшие Израиль в геноциде и этнических чистках.

В других случаях Эмираты занимали сравнительно более жесткую позицию в отношении противников Израиля, в частности Ирана, и поддержали войну под руководством США и Израиля.

Старший научный сотрудник вашингтонского Института Ближнего Востока Алекс Ватанка обратил внимание на то, что представители ОАЭ не стали оказывать Нетаньяху политическую услугу и прямо опровергать сообщения о предупреждениях.

«Реальность такова, что сейчас Нетаньяху стал для ОАЭ обременительным партнером, — сказал Ватанка. — Они чувствительно относятся к своему имиджу в исламском мире и не хотят выглядеть слишком близкими к Нетаньяху».

При этом, добавил эксперт, ОАЭ «не собираются отказываться от отношений» с самим государством Израиль.

Тем временем в Израиле сторонники Нетаньяху перешли в режим минимизации политического ущерба.

«По мере приближения выборов мы наблюдаем поток ложных сообщений со стороны ангажированных левых журналистов, цель которых — свергнуть правых и привести к власти правительство левых и “Братьев-мусульман”, которое капитулирует по всем направлениям», — говорится в заявлении партии «Ликуд».

Политический обозреватель Амит Сегаль, которого считают близким к Нетаньяху, заявил, что за «клеветническими измышлениями» стоят «арабские государства», и предупредил, что поражение израильских правых на выборах приведет к появлению палестинского государства.

«Вот в чем заключается вопрос этих выборов: либо правые, либо Палестина», — написал Сегаль в социальных сетях.

Израильский автор Шломи Эльдар рассказал, что юристы «Ликуда» пригрозили подать против него иск о клевете и обвинили его в попытке повлиять на выборы. По словам Эльдара, первые сведения о телефонном разговоре он получил почти два года назад, однако издатель смог выпустить книгу только в этом месяце.

«Я предпочел бы опубликовать ее еще год назад, но это потребовало времени», — сказал Эльдар.

Один из израильских политических консультантов, не работающий ни на одну из кампаний в нынешнем избирательном цикле и говоривший на условиях анонимности для сохранения отношений с клиентами, отметил, что штаб Нетаньяху может найти способы извлечь политическую выгоду даже из последствий новых обвинений.

По его мнению, скандал способен отвлечь внимание от жесткой критики Нетаньяху из-за политики его правительства, позволяющей ультраортодоксальным евреям избегать обязательной военной службы. Вместо этого премьер может вновь сосредоточить общественную дискуссию на событиях 7 октября и вопросах, связанных с арабскими гражданами Израиля, составляющими около 21% населения страны, считает консультант.

Опросы показывают, что для формирования правительства большинства Айзенкоту, возможно, потребуется сотрудничество с так называемыми арабскими партиями. Предвыборный штаб Нетаньяху неоднократно представлял эти партии в агитационных материалах как угрозу безопасности; некоторые из таких материалов критиковались за расистские коннотации.

Скандал вокруг предупреждений, поступавших перед 7 октября, «на первый взгляд выглядит негативным, но одновременно он изменил саму повестку» в Израиле, отметил консультант.

«Нетаньяху может отодвинуть на второй план вопрос ультраортодоксов и вывести на первый план дискуссию о том, что у Гади Айзенкота нет большинства без голосов или поддержки депутатов арабских партий», — сказал он.